VIDEO | Patrik Laine tegi Helsingis toimunud NHL-i matšis ajalugu

Kübaratrikiga sai hakkama Patrik Laine, kes on alles teine väljaspool Põhja-Ameerikat toimunud NHL-i mängus kolm väravat visanud mängija. Esimene oli Calgary Flamesi mängumees Theo Fleury, kes viskas kolm väravat 1998. aastal Tokyos San Jose Sharksi väravavõrku. Väljaspool Ameerikat on kaks väravat ühes mängus visanud 18 mängijat.

20-aastasele Lainele oli see karjääri viies kübaratrikk. Nii noorelt on sama palju kaabutempe NHL-is teinud ainult veel viis mängijat.Wayne Gretzkil oli 21-aastaseks saades tehtud juba 12 kübaratrikki, Jimmy Carsonil ja Dale Hawechukil kuus. Teoreetiliselt on võimalik Lainel nimetatud meestest ette jõuda, sest ta saab 21-aastaseks alles aprillis.

Winnipeg Jetsi eest on rohkem kübaratrikke visanud vaid kolm meest: Hawerchuk (12), Teemu Selänne (8) ja Paul MacLean (7).