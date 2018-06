VIDEO | Ovetškini pikk teekond Stanley karikavõiduni

Ovetškini jaoks tähendas see väga pika teekonna lõppu. NHL-is mängib Venemaa hokiäss 2005. aastast ja teekond tiitlivõiduni kestis terve igaviku, 13 pikka aastat.

Tegemist on ründajaga, kes olnud seitsmel hooajal NHL-i resultatiivseim mängija (enim väravaid) ja kirjutanud enda nimele kümneid individuaalseid rekordeid. Aga see kõik sai tänu Stanley karikavõidule hoopis teise varjundi. Nüüd kuulub Ovetškin võitjate nimistusse.

Allpool on vaatamiseks twitteri säuts, milles väga konkreetselt ja tabavalt kokku võetud supertähe suur ootus triumfihetkeni. Vanus 32 lubab tiitlite nimel heidelda edaspidigi.

It was a long time coming, but boy was it worth the wait.

