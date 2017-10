VIDEO | NHL-i klubis mängiv Soome hokimees löödi rusikavõitluses otse vigastatute nimekirja

Knights soomlase trauma tõsidust ei avaldanud. Lisaks jäi esialgu selgusetuks ka vigastuse täpne iseloom, kirjutab CBS.

Lisaks mängumehe kaotamisele kaotas Knights ta kohtumise, kui Red Wingsile jäädi alla 3:6. Haula asemel lülitas Knights nüüd meeskonda veneöase Vadim Šipatšjovi.

