VIDEO: Nashville Predators pääses esmakordselt NHL-i finaali

1998. aastal jäähokiliigaga NHL liitunud Nashville Predators mängib esimest korda finaalis Stanley karika peale.

Predators sai läänekonverentsi finaalseeria kuuendas mängus Anaheim Ducksist jagu 6:3 (2:0, 0:1, 4:2) ning võitis kogu seeria mängudega 4:2.

Finaalivastast ootab Nashville idakonverentsi finaalist Ottawa Senatorsi ja Pittsburgh Penguinsi vahel, kes alustavad seeriat järgmisel esmaspäeval.

Colton Sissons sai Predatorsil hakkama kübaratrikiga, Pekka Rinne tegi võitjate väravasuul 38 tõrjet.

"Tunne on hea, ma ei hakka valetama. Ma ei oleks sellisest hetkest osanud unistadagi - visata läänekonverentsi finaali otsustavas mängus kübaratrikk. Oleme kõik koos läbi elanud mitmeid väljakutseid ning jäänud kõigest hoolimata ühtseks. Uskusime, et see on võimalik ja siin me oleme," rääkis Sissons.