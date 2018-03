VIDEO | Mitu rusikahoopi kulub Venemaa hokitähe pikali löömiseks? Kanada äss teab, et saab ühega hakkama

Jäähokiliigas KHL on jõutud veerandfinaalideni. Liiga suursoosik Peterburi SKA on asunud veerandfinaalseeriat Jaroslavi Lokomotivi vastu mängudega 2:1 juhtima. Viimati võideti tänu Ilja Kovaltšuki väravatele 2:0. Kui SKA sai magusa võidu, siis valusa obaduse pidi vastu võtma Pyeongchangis kuldmedali kaela saanud SKA mängumees Andrei Zubarev.

Ühel hetkel läks SKA värava all parajaks rüseluseks ning sekkuma pidid ka kohtunikud. Olukord oli justkui juba lahenenud, kuid just siis otsustas Lokomotivi kanadalasest mängumees Maxime Talbot kostitada Zubarevit võimsa obadusega. Talbotil läks Zubarevi pikale löömiseks vaja ainult ühte lööki. 11 aastat ka NHL-is mänginud Talbot sai karmi löögi eest 2 +2 minuti pikkuse karistuse.