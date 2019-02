VIDEO | Kovaltšuk sai vilet ja sõimu, aga Devilsi fännid jäid ikkagi kaotajaks

Los Angeles Kingsiga NHL-i põhiturniiri kohtumisele saabunud Kovaltšuk ristiti ekstreemsemate fännide poolt Kovalsucks'iks. Põhjuseks aastate tagune "reetmine", kui Kovaltšuk oli sõlminud klubiga 15-aastase ja 100 miljonit dollarit väärt lepingu. Ent õige pea venelane lepingust loobus, öeldes, et lõpetab NHL-i karjääri. Ta suundus mängima kodumaale Peterburi SKA-sse.

Kuid ühtäkki on Kovaltšuk NHL-is tagasi ja New Jersey Devilsi tulishingelisemad fännid plakatitega platsis. Reetur on koduõuel tagasi ja nüüd on õige aeg solvangud tagataskust välja võtta.

Aga ei toiminud. Esiteks võitis Kings kohtumise 5:1 ja teiseks tegi vihatud Kovaltšuk skoori. Päris kohtumise lõpu eel vormistades lõppseisu.

Kovaltšuki värav ja võidunaer: