VIDEO | Kõige veidram värav: NHLis sündis hooaja omapäraseim tabamus!

NHLi jäähokiliigas sündis tänavuse hooaja kõige veidram värav, kui litter jäi Carolina Hurricanesi puurivahi Cam Wardi uisu vahele kinni ja kanadalane uisutas sellega oma väravasse.

Kummaline intsident leidis aset, kui Ward läks mängus Arizona Coyotesiga oma värava taha litrit hankima, ei märganud, kuhu see läks, ning uisutas seejärel tagasi oma kohale, tagurdades litri väravasse.

"Kõige kummalisem värav, mida ma olen eales näinud!" tunnistas Hurricanesi mängumees Jeff Skinner matši järel. Meeskonna abikapteniga nõustus Carolina peatreener Bill Peters: "Ma pole kunagi midagi sellist kogenud. Mida me veel saaks välja mõelda? See on tõesti üsna veider."

Hurricanes võitis selle mängu 6:5.