VIDEO | Kogenud Soome väravavaht lasi NHLis läbi piinliku apsaka

Lehtonen oli parasjagu tema suunas tulnud pikka litrit vastu võtmas, kui mänguvahend tema hokikepilt ootamatu põrke võttis. Toronto ründaja Nazem Kadri ei jätnud võimalust kasutamata ning suskas litri väravasse, avades sellega skoori.

Tulemusega 5:5 lõppenud normaal- ja lisaaja järel sai karistusvisetega võidu kirja Toronto.

