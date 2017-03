Eile õhtul Norra kõrgliigas toimunud veerandfinaalkohtumine Storhamari ja Sarpsborgi Sparta vahel läks jäähoki ajalukku - võitja selgitamiseks oli vaja lausa kaheksat lisaaega, mis teeb sellest ajaloo kõige pikema hokimatši!

Seisult 1:1 lisaajale läinud kohtumises ei suutnud kumbki võistkond vastase väravalukku lahti muukida ning läbimurre saabus lõpuks alles kaheksandal 20-minutilisel lisaajal, kui koduvõistkonna Storhamari sangariks tõusis Joakim Jenson, kes tegi skoori mängu 218. minutil.

Enam kui 5000-pealine publik sai osaks hokimatšist, mis vältas kokku üle kaheksa ja poole tunni - kell kuus õhtul alanud heitlus sai kauaoodatud lõpu alles kell pool kolm öösel!

Kui mitmed fännid otsustasid ühel hetkel lõputuna näinud mängu vaatamast lahkuda, et hommikul tööle minna, siis paljud jäid ka ajalugu tunnistama. Kohalikul politseil tuli lausa avalikult teada anda, et mäng endiselt käib - mitmed inimesed olid võimudele raporteerinud, et nende lähedased, kes hokimängu vaatama läksid, polnud ööseks endiselt koju jõudnud.

11 perioodi peale tegid meeskonnad kokku 189 pealeviset (96:93 Storhamari kasuks) ning teenisid kokku vaid 24 karistusminutit. Storhamar läks veerandfinaalseeriat 3:2 juhtima, järgmine mäng leiab aset juba teisipäeval.

Storhamari ja Sparta kohtumine lõi üle 81 aasta vanuse rekordi - seni hoidis pikima hokimängu tiitlit enda käes NHLi matš Detroit Red Wingsi ja Montreal Maroonsi vahel, kel oli Stanley karika poolfinaalkohtumise otsustamiseks tarvis kuut lisaaega.

Video võiduväravast: