Kolmapäeval 45. sünnipäeva tähistanud Tšehhi jäähokilegend Jaromir Jagr jõudis järjekordse uskumatu tähiseni.

Florida Panthersi paremäär andis 6:5 võidumängus San Jose Sharksi üle Aleksander Barkovi väravale 7.19 enne kolmanda perioodi lõppu resultatiivse söödu. Florida võitis mängu Jonathan Huberdeau lisaajaväravast.

Esimese NHL-i mängijana jõudis 1900 punktini Wayne Gretzky, kes riputas uisud varna alles 2857 punkti juures. Jagri kontole on 1684 NHL-i mänguga kogunenud 759 väravat ja 1141 väravasöötu. Sel hooajal on ta 55 mänguga kirja saanud 32 punkti (10 väravat).

"Ma ei muretse sellepärast eriti," kommenteeris Jagr ajaloolise tähiseni jõudmist. "Mul on hea meel, et Huberdeau ja Barkov on tagasi ning et me saame jälle koos mängida. Nad on mõlemad suured mängijad ja teevad mu elu jääl palju lihtsamaks."