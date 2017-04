VIDEO: Eesti jäähokikoondis sai MM-i I divisjoni turniiril kolmanda kaotuse

Belfastis jätkuval jäähoki MM-i I divisjoni B-grupi turniiril sai Eesti meeskond kolmanda kaotuse, jäädes täna Jaapanile alla 2:6 (0:1, 1:3, 1:2).

Eesti koondise avavärava viskas Riho Embrich (söötjad Robert Rooba ja Andrei Makrov), meie teise tabamuse autor oli Vadim Vasjonkin (Kevin Parras ja Jaanus Sorokin).

Jaapan sooritas 31 pealeviset, Eesti 30. Jaapanlased teenisid kolm ja meie viis kaheminutilist karistust. Viimasel kolmandikul said 5+20 karistuse omavahelise rüseluse eest nii Yushi Nakayashiki kui Jegor Petrov.

Eesti jäähokikoondise peatreener Jussi Tupamäki ütles nii mängu järel riietusruumis mängijatele kui telefonis EJHL-i pressiteenistusele, et meeskond tegi täna Jaapani vastu väga hea etteaste ning tänas hokimehi selle eest.

“Meie mängupilt tugeva Jaapani meeskonna vastu oli väga hea, ka pealevisete arv oli peaaegu võrdne. Meil olid omad momendid, kuid jätsime neist paljud kasutamata. Vead tulid sisse ning tugev vastane kasutas need ära. Oleme läinud mäng-mängult paremaks, kindlasti oli see meie parim esitus Belfasti turniiril,” võttis Tupamäki tänase kohtumise kokku.

Eestil on sarnaselt Hollandi ja Horvaatiaga, kes mängivad täna omavahel, punktiarve avamata. Jaapanil on 9 ning Leedul ja Suurbritannial 6 punkti.

Homme tõmbab meeskond pisut hinge, reedel ja laupäeval ootavad ees “ellujäämismängud” Horvaatia ja Hollandiga. “Kui mängime nendes kohtumistes samamoodi kui täna, siis jään ma küll väga rahule. Muidugi tahame nendest kahest kohtumisest võidud võtta,” sõnas Tupamäki.

Seniste mängude põhjal ei soovinud peatreener ühtegi koondislast esile tõsta. “Hea, et noored on suutnud korralikult mängida, nad said kenasti hakkama. Seeläbi on Eesti jäähokikoondisel nüüd rohkem heal tasemel mängijaid. Noori võib väljakule lasta küll – ei pea muretsema, et mis nende jääl oleku ajal juhtuma hakkab,” tunnustas Tupamäki Eesti jäähoki peale kasvavat põlvkonda.

Mängu väravad: