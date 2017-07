Venemaa üks suuremaid jäähokistaare põrus dopinguga

Danis Zaripov tähistamas Gagarini karika võitmist Foto: Artyom Korotayev, Artyom Korotayev/TASS

Venemaa meedia kirjutab, et dopingukontrollis on positiivse proovi andnud kolmekordne maailmameister Danis Zaripov. Uudist on kinnitanud ka jäähokiliiga KHL.