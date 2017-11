Venemaa hokitäht lõi liikumise Putin Team

Venemaa jäähoki superstaar, NHLi meeskonna Washington Capitalsi kapten Aleksandr Ovetškin, teatas oma Instagrami konto vahendusel, et lõi Venemaa presidendi Vladimir Putini toetuseks ühiskondliku liikumise.

„Isiklikud autasud ja auhinnad - see kõik on vahva aga jäähokis, nagu ka igas muus valdkonnas, on võiduks tähtis meeskond. Ainult meeskond on võimeline tegema võimatut," kirjutab Ovetškin. „Viimasel ajal olen ma lääne ajakirjanduses kohanud väljendit Putin's Team, ehk siis Putini meeskond. Mulle see määrtalus väga meeldis ja ma olen valmis olema osa sellest meeskonnast."

Ovetškin on veendunud, et sarnaselt temale on Putini toetajaid väga palju ning seepärast kutsuski ta üles neid inimesi ühinema, et näidata sellega Venemaa võimsust. „Ma loon ühiskondliku liikumise, nimetusega Putin Team. Olla osa sellest meeskonnast, on minu jaoks uhke tunne. See on sarnane sellele, kui tõmbad selga Venemaa koondise särgi ning tead, et sulle elab kaasa kogu maa," kirjutas ta oma sotsiaalmeedia kontol.

Ovetškin ja Putin on omavahel head tuttavad. Washingtoni meeskonna endine peatreener Adam Oates on meenutanud juhtust, kui ta oli Ovetškinil külas ning samal ajal helistas hokimehele Putin isiklikult.