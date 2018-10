Venemaa hokimees: võitsime Pyeongchangist kassikulla

"Kas olümpiamängud ilma NHLi mängijateta on poolikud? See on tõsi. Milleks endale valetada?" sõnas Prohhorkin, vahendab lenta.ru.

"Jah, me võitsime. Olümpia oli päris hea, eurooplased on tugevad. Sakslased valmistasid eriti suure üllatuse, neil oli tugev koondis," rääkis Peterburi SK-s mängiv Prohhorkin, lisades, et tahab kindlasti olümpia võita ka siis, kui kõik NHLi ässad on kohal.

Põhja-Ameerika profiliiga mängijad jäid tänavuselt olümpialt eemale, sest NHLi juhtkond ei teinud Pyeongchangi mängude ajaks vaheaega.