Venemaa hokimängija müstiline surm: lähisugulased hoiavad suu lukus, isegi tütar ei tea surma põhjust

1992. aastal kolis Salomatin Rootsi ja mängis mitmes sealse liiga klubis. 1995. aastal tõmbas ta ka MM-il selga Venemaa koondise särgi. Viimased mängud Rootsi liigas pidas ta 2002/2003 hooajal.

Täpselt kaks aastat tagasi teatas hokiklubi VIK Västerås HK pressile, et nende endine mängija Salomatin sai infarkti, kuid juhtunu muudab salapäraseks asjaolu, et rohkem infot pole väljastatud isegi tema 17-aastasele tütrele Aleksandrale mitte.

"Loomulikult on see kohutav. Olen mitu korda küsinud, aga ei tea ikka midagi. Tean vaid, et ta oli kodus oma ema juures, kui juhtus midagi. Me ei tea täpselt, mis. See on tõeliselt kummaline," ütles Aleksandra hiljutises intervjuus ajalehele VLT, vahendab Iltalehti.

Elu viimased aastad veetis Salomatin Moskva lähedal Zelenogradis. Rootsi meedia päris Salomatini surma kohta 2016. aastal ka Moskva Spartakilt, kuid nende pressiesindaja Jekaterina Hazikova ei teanud samuti midagi.

"Ta töötas koolis lastega. Siis ta lahutas ja lõpetas töötamise. See on kõik, mis me teame. Kahjuks meie kontaktid katkesid ning ta pole meie mängudel käinud juba pikka aega," sõnas Hazikova.

"Ainus, kes [surma põhjust] teab, on tema naine, kes elab Moskvas. Aga ta ei ütle midagi, seega pole ka meil mingit aimu," lisas Aleksandra.

Prantsusmaal resideeruv Aleksandra ütles, et ta proovib isa surma põhjusele võimalikult vähe mõelda ning keskenduda rohkem headele aegadele, mis ta koos temaga veetis. Surma-aastapäeval tegi Aleksandra Instagrami mälestuspostituse: