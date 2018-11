Vene naisi Tšornobõli ebarditeks sõimanud ameeriklane sattus rünnakulaviini alla

"Venemaal on kas naised tippkaunitarid või täielikud koletised, vahepealset varianti ei ole. Kas Anna Kournikovad või Tšornobõli ebardid kolme silmaga," sõnas Whitney nädalavahetusel hoki podcastis Spittin’ Chicklets.

Vancouveri olümpial hõbemedali võitnud USA hokimees elas Venemaal aastatel 2014 ja 2015, kui esindas KHLi profiliigas HC Sotši meeskonda.

Koževnikov teatas Whitney väljaütlemisele vastuseks: "Kogu maailm teab, et Venemaal on ilusad naised. Aga kui inimene on kaotaja, pole elus midagi saavutanud, on kibestunud ja peab end üleval kahepalgeliselt, käitub nagu tänavatüdruk... Vaadaku parem ise peeglisse. Meil on hea kõnekäänd: "Teised pole süüdi, kui sul on nägu kõver." Ilmselt on tal ka hing kõver."

Teine Venemaa kahekordne olümpiavõitja, Vjatšeslav Fetissov keeldus pikemast kommentaarist, teatades vaid: "Ma isegi ei tea, kes see on. Kuulen sellisest hokimehest esmakordselt. Tema sõnad - mõistagi ülirumalad, aga ma ei pea vajalikuks seda rohkem kommenteerida."