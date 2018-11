VÄRAVAD | Jäähoki meistriliigas kolmikjuhtimine, senine ainuliider Välk 494 kaotas

Narva pääses kodujääl Everesti käest üle noatera. Päästev 3:3 viik võideldi välja kõigest kuus sekundit enne normaalaja lõppu. Kangelase rolli tõusis Pavel Kulakov. Lisaajal kindlustas narvalastele 4:3 võidu Alexander Bogdanov.

Tallinna Kalev/Viking võidumängus visati 5:4 seisult viimane tabamus tühja väravasse. Lõppskoori 6:4 vormistas 26 sekundit enne normaalaja lõppu Jegor Petrov. Võitjate poolel viskas kaks väravat Viljami Rapeli, kaotajate poolel tegi duubli Vassili Titarenko.

Vaata Tallinna Kalev/Viking - Tartu Välk 494 kohtumist täispikkuses:

Meistrivõistluste põhiturniiril jääb mängida veel kaks ringi.

Senise kahe ringi järel on nii Tallinna Kalev/Vikingil, Tartu Välk 494 kui Narva PSK meeskonnal tabelis 12 punkti. Kõik on saanud kuuest mängust neli võitu. HC Everest on pidanud leppima vaid kaotustega.