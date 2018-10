Vallot Pukk | SKA vs CSKA - titaanide lahing

Tõsi – nii võimsat ülekaalu teiste suhtes, nagu näiteks eelmisel hooajal, „armeeklubidel“ hetkel pole. Suure tähelepanu tõmbas endale hooaega imeliselt, 18 võiduga alustanud Jekaterinburgi Avtomobilist ja näiteks ka Kanada treeneri Bob Hartley juhendatav Omski Avangard. Aga vaatamata sellele on pühapäeval kõik fännid põnevas ootusärevuses.

Puhtalt sportlikust vaatenurgast on SKA mäng põnevam, ründavam, nö on rohkem värve. Ja vankrit veab nüüdseks juba 40-aastane Pavel Datsjuk! Imeline mängija. CSKA mängupilt on väga pragmaatiline, vastast ja ka ennast lõhkuv, silmailu eriti pole. Nagu oleks väljakul programmeeritud megarobotid, mitte elus organismid. Võib-olla sai natuke karmilt öeldud, aga niimoodi teinekord tundub. Mitte väga kauges minevikus oli ka olukordi, kus CSKA jäähalli uksed keerati enne trenni konkreetselt lukku, et jumala eest keegi ei näeks, mis imeasju seal tehakse.

Veel – mõlema meeskonna omanikud on pillutanud miljardeid rublasid ja tiimide nimekirjad on ulmeliselt suured. Peaasi, et konkurendid mõnda vajalikku meest endale ei saaks! See võimaldab, ja nii tehakse enne igat mängu, neli-viis või enamgi meest välja vahetada ja värsket verd ning puhanud jalga väljakule tuua. Näiteks SKA-l on vaid kaks meest, kes on teinud kaasa kõigis senipeetud mängudes (Datsjuk ja Nikita Gussev), aga CSKA-l mitte ühtegi. Milline luksus! Ülejäänud tiimid seda endale lubada ei saa, kaugel sellest.