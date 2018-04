Vallot Pukk hetkeseisust KHL-is: kuningas on surnud, elagu kuningas!

Aga – finaali jõudsid Moskva CSKA ja Idast Kaasani Ak Bars. CSKA pole varem ihaldatud karikani jõudnud, Tatarimaa uhkus võitis kaks esimest KHL-i hooaega. Kui nüüd klaari peaga mõelda, siis oli SKA poolfinaalseerias mängupildilt pisut CSKA-st parem, aga loevad nüansid, nagu ikka. Lisaks hakkas CSKA ridades ulmelist mängu näitama siiani klubi hierarhias teise väravavahi rollis olnud rootslane Lars Johansson. Võib liialdamata väita, et terve CSKA on täis lahinguarmides parimas vormis sõdalasi, kes ei kohku mitte millegi ees tagasi.

Ak Bars on finaali jõudnud oluliselt väiksema jõu- ja närvikuluga. Poolfinaalis löödi Tšeljabinski Traktor välja „nulliga“, ei kaotatud kordagi. Nende mäng jookseb nagu nööri mööda – kaitses on eksimused viidud miinimumini, rünnakul jagub tulevärki kõvasti. Nüüd peab nende puurivaht Emil Garipov reaalselt tõestama, et on maailmaklassi mees. Seni pole ta õiget „andmist“ enda ees veel näinud.

Finaalseerias võiks väikese favoriidikoorma anda CSKA-le, pealegi pole nad veel kunagi tiitlit võitnud, aga ega Ak Bars ei jää kaugele maha. Ja on ka raske uskuda, et üks või teine meeskond on finaali jõudnuna läbi põlenud ja ei oska korraga enam üldse mängida. Tuleb üks finaali väärt seeria!

KHL-i finaalseeriat näeb alates homsest spordikanalis Viasat Sport Balticus ja voogedastuskeskkonnas Viaplay, kommenteerivad Kaido Kadak ja Vallot Pukk.