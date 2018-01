VAATA VÄRAVAID! Nordic Power Hokiliigas alistas HC Viking HC Vipersi

Nordic Power Hokiliigas sai laupäeval võidu tabeliliider HC Viking, kes alistas Tallinnas tulemusega 6:3 HC Vipersi.

Võitjate eest said käe valgeks Viljami Rapeli, Konstantin Gristšenko, Nikita Jefremov, Roman Kolentšukov, Gennadi Filippov ja Sergei Ivanov, kaotajate eest viskas kaks väravat Daniil Fursa, ühe värava sai kirja Anton Gurtovoi.

Tabelis on Vikingil 13 mängust liidrina kirjas üheksa võitu ja 28 punkti, teisel kohal on 21 punktiga Tartu Kalev Välk, kolmas on Narva PSK 19 silmaga ning Vipers on 10 punktiga neljas.

Enne mängu:

Tartu ja Narva meeskondade esimese omavahelise mängu Narvas võitsid väljakuperemehed tulemusega 8:5, ent seejärel on edu saatnud tartlasi, vastavalt 6:2, 4:1, 6:2.

Liigatabelis on Tartu Kalev-Välk 19 punktiga teine ning Narva PSK 18 punktiga kolmas. Seega võib piirilinna klubi normaalaja võidu korral Kalev-Välgust tabelis mööda minna.

Tartu Kalev-Välk oli viimati võidukas 2. detsembril kui Lõunakeskuses alistati just Narva PSK 6:2. Seejärel saadi kaks 3:5 kaotust Nordic Power Hokiliiga liidrilt HC Vikingilt ning alistuti lisaajal HC Vipersile. Narva PSK lõpetas pühapäeval kodujääl saadud 6:2 võiduga HC Vikingi üle oma neljamängulise kaotuste seeria.

HC Vikingil on senipeetud 12 mänguga koos 25 ning HC Vipersil 10 punkti. Eelmisel pühapäeval lõpetas Narva PSK oma kodujääl Viikingite kolmemängulise võiduseeria, HC Vipers tegi lisaajal tuule alla Tartu Kalev-Välgule. Uue aastanumbri sees on HC Vipers Nordic Power Hokiliiga edukaim meeskond, kogudes üheksast võimalukust punktist 8. Enne lisaajavõitu tartlaste üle alistati kahel korral võõrsil Narva PSK.

Senistest omavahelistest mängudest võitis HC Viking kaks esimest vastavalt 10:8 ja 5:2. Kolmandas mängus võidutses HC Vipers lisaajal 6:5 ning neljandas taas HC Viking 7:6.

HC Vikingi ja HC Vipersi mängu näitab otsepildis Delfi TV nii eesti- kui venekeelse kommentaariga.