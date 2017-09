USA hokiliit jättis olümpiaks valmistuva naistekoondise orkaani meelevalda

Ajal, kui USA kaguosa raputab orkaan Irma, langes sealne hokiliit korraliku kriitikatule alla: nimelt otsustati, et Floridas olümpiamängudeks ettevalmistust alustanud naistekoondist ei evakueerita.

USA hokiliidu ametliku seisukoha kohaselt ei asunud Wesley Chapelis treeninud naiskond evakuatsioonitsoonis, kuid vajadusel oldi valmis tiimi tormi käest päästma.

Mitme naismängija agendi Brant Feldmani sõnul oli hokiliidu otsus aga jälestamapanev. "Olümpiani on kuus kuud aega - miks peaksid meie parimad sportlased kogema orkaaniga kaasnevat suurt stressi? Loodan, et minu kliendid jäävad täie tervise juurde, kui nad peavad kolmanda või neljanda kategooria tormi läbi elama, sest neid ei suvatsetud evakueerida."

Eelmise nädala esimesel poolel paistis risti vastupidise tegevusega silma NHLi klubi Tampa Bay Lightning, kes jättis orkaani kartuses ära uustulnukatele mõeldud turniiri ning evakueeris kõik mängijad, treenerid ja klubi töötajad koos perede ja lemmikloomadega tšarterlennu abil ohutsoonist eemale.

"Kõik meeste tiimid evakueeriti, aga naistekoondis jäeti sinna, sest nad on tüdrukud. See on rumalus. Nad esindavad meid olümpial!"

Sotši taliolümpial sai USA naiste hokikoondis Kanada järel hõbemedali ning on viimasel kolmel aastal tulnud maailmameistriks.