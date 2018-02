TV3 VIDEO | Jüri Rooba poja võidust: jäähoki nimel on tulnud ohverdada pereõnn

Eesti parim jäähokimängija Robert Rooba tegi ajalugu, kui võitis esimese eestlasena jäähoki Meistrite liiga.

Sellest, kui raske on olnud tee sedavõrd märkimisväärse tiitlini, rääkis Robert Rooba isa Jüri Rooba, kes tunnistas, et poja karjääri nimel on tulnud teha ka suuri ohverdusi. Näiteks loovutada pereõnn ja naisest lahku kolida.