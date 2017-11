Tartlased teenisid jäähoki meistriliigas kolmanda järjestikuse võidu

Eesti jäähoki meistriliiga tänases esimeses kohtumises alistas Tartu Kalev võõrsil Narva PSK 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) ning kirjutas tabelisse kolmanda järjestikuse võidu.

PSK avas mänguskoori, kui avakolmandikust oli mängitud 7.35 - täpne oli Georgi Vassiljev. Mihkel Võrang viigistas seisu, kui kellatabloo näitas 12.07 ja Ragnar-Hindrek Russ sepistas võiduvärava kolm ja pool minutit enne teist vaheaega (36.28).

Mark Teor tegi Narva väravasuul 26 tõrjet (viimasel kolmandikul vaid ühe), Kalev Välgul peatas Anton Bek 21 ja Urmas Koorits 2 vastaste pealeviset.

Kalev Välk on seitsmest mängust võitnud neli ja kaotanud kolm. Neli võitu ja 12 punkti on ka Narval, kuid tabelis kuulub esikoht hetkel tartlastele. HC Viking on kolme võidu ja kahe kaotusega kolmas, HC Vipers nelja kaotusega viimane.

Kell 20.10 kohtuvad Tondiraba jäähallis Viking ja Vipers omavahel.