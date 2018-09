TÄNA DELFI TV-s | Kodune jäähokiliiga alustab uue formaadiga

Algaval hooajal ootavad ees ka mitmed muudatused, ühe muudatusena mängitakse Eesti meistri tiitel välja vastavalt regulaarhooaja tabelile.

Coolbeti esindaja Samir Abdurahmanov sõnas pressikonverentsil, et Eesti Hoki ja Coolbeti koostöö on kestnud juba ligi kaks aastat, senini jäähokikoondise tasemel, kuid ka juba eelmisel aastal sai toetatud Eesti Meistriliigat.

"Nägime eelmisel aastal, kui kõva tööd on Jäähokiliit teinud Eesti Hoki arendamisel ja seda oli ka näha eelmise aasta MM-i tulemustelt, kus Eesti koondis näitas ilusat mängu. Sel hooajal otsustasime koostööd laiendada ja asusime lausa liiga nimepartneriks. Meie jaoks on tähtis toetada Eesti sporti ja anda panus Eesti Hoki arengusse. Loodame, et meie poolne toetus aitab seda ala rohkem populaarsemaks muuta ja liiga taset veelgi kõrgemaks muuta, et Eesti saaks paremaid tulemusi näidata rahvusvaheliselt," kommenteeris Samir Abdurahmanov Coolbeti otsust asuda liiga nimepartneriks.

Coolbet Hokiliiga põhiturniiril peetakse kuus ringi, kokku 36 mängu, mis kulmineeruvad 9. märtsil. Algaval hooajal on sisse toodud hulga muudatusi. Uuendusena mängitake välja Eesti meistritiitel, medalikomplektid esimene, teine ja kolmas koht, vastavalt regulaarhooaja tabelile.

Eesti Jäähokiliidu juhatuse liige Veiko Süvaoja kommenteeris muudatust: "Muudatuse eesmärk on see, et iga mäng hooajal omaks kaalu, oleks atraktiivne ja huvitav ja kõik panustaksid maksimaalselt."