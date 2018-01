TÄNA DELFI TV-s | Jäähoki meistrivõistlustel kohtuvad tabeliliidrid

Tartu Kalev Välk (mustas) vs HC Viking.

Eesti jäähokimeistrivõistlustel Nordic Power hokiliigas kohtuvad täna tabeliliidrid HC Viking ja Tartu Kalev Välk.

Sel hooajal kümnest kohtumisest seitse võitnud Viking on turniiritabelis 22 punktiga esikohal. Tartlased on samal ajal kogunud 18 silma. Kolmas on praegu Narva PSK 15 ja neljas HC Vipers 5 punktiga.

HC Vikingu ja Taru Kalev Välgu kohtumine algab täna kell 20.10. Mängu näeb otsepildis Delfi TV vahendusel.