Intriigi on senises finaalseerias olnud küllaga Foto: Sergei Stepanov, NPA

Jäähoki Eesti meistriliiga finaalseerias peetakse täna kolmas kohtumine, kui HC Viking võtab Tondiraba jäähallis vastu Narva PSK. Delfi TV teeb kell 20:10 algavast kohtumisest otseülekande.

Enne tänast on mängude seis viigiline 1:1. Kui möödunud laupäeval teenis tiitlikaitsja Narva PSK Tallinnas 3:0 võidu, siis päev hiljem võttis Viking piirilinnas omakorda 5:3 revanši, mis tähendab, et kolme võiduni peetav finaalseeria kestab vähemalt neli mängu.

Seega tekib tänase kohtumise võitjal juba laupäeval, 25. märtsil kell 20:00 võimalus kindlustada tiitel Narva jäähallis. Kui pärast laupäeva on seeria seis aga 2:2, peetakse otsustav kohtumine juba pühapäeval kell 20:10 Tondiraba jäähallis.

Igal juhul on selge, et intriigi tänavutesse kullamängudesse jagub ja kõik finaalseeria mängud on Delfi TV ekraanil ka eesti- ja venekeelsete kommentaaridega jälgitavad.