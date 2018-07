Täna algas avalik piletimüük Jokerite KHLi mängudele Tallinnas

Täna algas Eestis avalik piletimüük Helsingi Jokerite jäähokiklubi KHLi kahele kodumängule Tallinnas – 26. oktoobril võõrustatakse Moskva Spartakit, kaks päeva hiljem Tšerepovetsi Severstali. Piletid on müügil Piletilevis ja Ticketmasteris.

Eestis on müügil mõlemale mängule vaid 2000 piletit. Hokisõpradel tasub kiirustada!

Oma 51. hooaega alustavad Jokerit mängivad Tallinnas 2015. aastal valminud ja 5850 pealtvaatajat mahutavas Tondiraba Jäähallis, vastaseks nende KHLi Läänekonverentsi-kaaslased. Reedel, 26. oktoobril algab mäng Moskva Spartakiga kell 18.30, pühapäeval, 28. oktoobril Tšerepovetsi Severstaliga kell 15.

Tallinn on Jokerite meeskonnale ja klubi toetajatele väga sobiv mängupaik, sest koht on tuttav ja vahemaad lühikesed. Eelmisel hooajal Riias oli meeskonnal 2000 Soomest kohale sõitnud toetajat, kelle toel mäng ka võideti.

„Nüüd on ees ootamas veelgi fantastilisem sündmus. Tallinnas peetavatest mängudest kujuneb kindlasti meeldejääv kogemus kõikidele asjaosalistele," sõnab Jokerite tegevjuht Jukka Kohonen. "Ühised reisid suurendavad Jokerite meeskonnavaimu ja motivatsiooni hästi mängida, seda on Riias ja Peterburis selgelt näha olnud. Nüüd ootab ees täiesti uus koht Tallinnas, kus tänu Eesti jäähoki kiirele arengule on kindlasti ka uusi toetajaid tekkimas nii Jokerite meeskonnale kui ka kogu KHL-ile.“