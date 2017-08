TÄISPIKKUSES | Eesti hokikoondis alustas Baltic Challenge Cupi kaotusega rootslastele

Tänasest pühapäevani toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis CROWNS Baltic Challenge Cup 2017/2018 esimene jäähokiturniir, millel osaleb Eesti ja Leedu koondiste ning Läti liiga All Starsi kõrval Rootsi kolmanda liiga klubi Hammarby IF. Delfi TV vahendab kõiki mänge otsepildis, Eesti koondise mängud on jälgitavad nii eesti- kui venekeelsete kommentaaridega.

Kui tugev Läti koondis purustas avavoorus Leedu 13:1, siis Eesti pidi vastu võtma 1:2 kaotuse Hammarbylt. Eesti juhtvärava viskas Aleksandr Kuznetsov, rootslaste poolel jõudsid sihile August Lindberg ja Marcus Carlsson. Homme algusega kell 16 läheb Eesti koondis vastamisi Leeduga. TURNIIRI AJAKAVA/TULEMUSED:

Reedel, 25. augustil

Kell 16.00 Läti – Leedu 13:1 (5:0 ; 4:1 ; 4:0)

Kell 19.30 Eesti – Hammarby IF 1:2 (1:1 ; 0:0 ; 0:1) Laupäeval, 26. augustil

Kell 16.00 Eesti – Leedu

Kell 19.30 Läti – Hammarby IF Pühapäeval, 27. augustil

Kell 13.00 Leedu – Hammarby IF

EESTI KOONDISE KOOSSEIS VÄRAVAVAHID Villem-Henrik KOITMAA – Dunaújvárosi Acélbikák (HUN) Daniil SEPPENEN – Haukat Järvenpää (FIN) Roman ŠUMIHHIN – HC Tallinn KAITSJAD Sergei GULOV – Narva PSK Andres KATO – Hermes Kokkola (FIN) Silver KERNA – klubita Marko KETTUNEN – HC Viking Hendrik-Paul LAOSMA – Lennoxville Bishop´s College (CAN) Artjom MININ – HC Vantaa (FIN) Saveli NOVIKOV – HC Viking Aleksandr OSSIPOV – Borås HC (SWE) Filipp ŠVARÕGIN – HC Viking RÜNDAJAD Maksim BOROVIKOV – HC Vipers Artur FEDORUK – HC Vipers Daniil FURSA – HS Riga (LAT) Harri KOLL – Westside Warriors (USA) Nikita KOZÕREV – Springfield Junior Blues (USA) Aleksandr KUZNETSOV – HC Viking Jan LUKATS – EHC Bad Aibling (GER) Andrei MAKROV – klubita Kevin PARRAS – Les Diables Rouges de Valencienne (FRA) Ragnar-Hindrek RUSS – klubita Aleksei SIBIRTSEV – Borås HC (SWE) Maksim SIMONOV – KJT Järvenpää (FIN) Mihkel SINIKAS – Blues Akatemia Espoo (FIN) Michael TUGO – HC Vipers Mihkel VÕRANG – klubita Peatreener: Spiros Anastasiadis Abitreener: Märt Eerme Abitreener: Ilja Kiritševski Abitreener: Toivo Suursoo Väravavahtide treener: Janne Pekkarinen Peamänedžer: Jüri Rooba Meeskonna ülem: Rauno Parras Hooldaja: Christian Adami Füsioterapeut: Oliver Papp