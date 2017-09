Suusaliidu endine büroojuht alustas tööd jäähokiliidus

Eesti Jäähokiliidu büroojuhina alustas täna tööd Ülle Viinapuu, kes on varem pikka aega juhtinud Eesti Suusaliidu bürood.

“Ülle on pikaaegne spordispetsialist, olles töötanud pikka aega Eesti Suusaliidu büroojuhina. Lisaks on Ülle tubli ja aktiivne inimene ja meil on väga hea meel, et me endale sellise kogenud ja särtsaka kolleegi saime,” ütles hokiliidu juhatuse esimees Rauno Parras.