Reedel lahkus siit ilmast 87-aastaselt Detroit Red Wingsi jäähokiklubi legendaarne omanik Mike Ilitch.

Ilitch ostis Red Wingsi Bruce Norriselt 1982. aastal 8 miljoni dollariga ning tegi sellest meeskonna, mis pea igal aastal NHL-i Stanley karikale pretendeeris.

Klubile tõid edu eelkõige just Ilitchi julged investeeringud uute mängijate värbamisel. Tasuks õigete otsuste eest olid 1997., 1998., 2002. ja 2008. aasta Stanley karikad.

Ilitch valiti jäähoki Kuuluste Halli 2003. aastal.

Viimastel aastatel jättis ta klubi oma poegade juhtida. Ta oli juba mõnda aega haige olnud ning suri eile Detroiti haiglas.

Omaenda varanduse ajas Ilitch kokku 1959. aastal pitsaäriga, pannes aluse pitsaketile Little Caesars, mis on tänaseni üks Ameerika suurimaid. Ilitchi pere omanduses on ka Detroit Tigersi pesapallimeeskond ning hulganisti kinnisvara Detroiti kesklinnas.

Ilitchist jäid maha abikaasa Marian ja seitse last.