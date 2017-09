Soomlaste suur müsteerium lahendatud: hokikepp, millega visati maailmakuulus värav, leiti Eestist pärit sportlase garaažist

Soome hokisõbrad on mitu aastat juurelnud küsimuse üle: mis sai hokikepist, millega Mikael Granlund 2011. aastal MM-i poolfinaalis Venemaale oma kuulsa "sajandi värava" viskas?

Meenuta Granlundi väravat siit:

Tuleb välja, et kepp oli kogu selle aja kindlasse kohta ära pandud. Nimelt tunnistas Narvas sündinud, kuid Soomes üles kasvanud ning praegu NHLis Toronto Maple Leafsis leiba teeniv Leo Komarov, et Granlundi instrument on tema koduses kollektsioonis Uusikarlepyy linnas.

30-aastane Komarov kogub hokikeppe ning lisaks Granlundi kuulsale kepile on mehe väitel tal veelgi huvitavaid eksemplare.

Narvas sündinud soomevenelane tõdes, et võib kepi kunagi maha müüa - kui tal raha peaks tarvis olema!