Soomlane sõlmis 10 miljonit dollarit maksva lepingu

36-aastane Rinne teenib kahe järgmise hooaja eest kokku 10 miljonit dollarit (8,8 miljonit eurot). Sellest kuus miljonit teenib ta 2019/20 ja neli miljonit 2020/21 hooajal.

"Pekka on meie klubi ajaloo kõige suurema mõjuga mängumees, seda nii hokijääl kui väljaspool väljakut. Ta on tõeline liider. Ühtlasi on ta NHLi üks parimaid puurivahte," kiitis Predatorsi spordidirektor David Poile soomlast. "Me loodame, et ta mängib terve oma karjääri meie eest."

Eelmisel hooajal NHLi parimaks väravavahiks valitud Rinne kuulub Predatorsi koosseisu juba 2005. aastast.