Soome sportlasi kahtlustatakse suures kokaiini- ja dopinguäris, üks neist on NHL-i mängija

Uimasti- ja dopinguäriga on kahtlusalused tegutsenud Tampere regioonis. Tänaseks on neli inimest vahistatud, vahendab Iltalehti.

Politsei esindaja kinnitas ajalehele, et ühe sportlase valdustest leiti palju dopinguaineid ning tema suhtes on algatatud kriminaalmenetlus. MTV saade "CSI" teatel on üks kahtlusalustest NHL-i klubi Philadelphia Flyersi kesktormaja Jori Lehterä. Juhtumile on reageerinud ka NHL, kes on palunud endale saata lisainfot.

Mõned kahtlusalused neist 26-st on Tampere regioonis alates 2017. aasta jaanuarist müünud vähemalt kaks kilo kokaiini. Uurimise käigus on narkoäritsejate käest leitud ka amfetamiini.