Soome pronksimees Rooba: võtsin hooaja lõpust maksimumi

Soome jäähoki meistrivõistluste hooaja pronksmedaliga lõpetanud Jyväskylä meeskonna ründaja Robert Rooba sõnul võib ta meeskond hooaja lõpuga hoolimata finaali mitte pääsemisest sisuliselt rahule jääda.

Kuigi pronksimängus alistati tulemusega 6:5 Helsingi IFK, siis sellest enam jääb meestele meelde tuline poolfinaalseeria, kus alles otsustavas seitsmendas mängus langeti Kuopio KalPa-le.

"Oled millegile nii suurele juba nii lähedal, aga siis jääd ikkagi ilma. Kulla peale mängida on ikka hoopis midagi muud kui pronksile. See jäi seekord veel unistuseks..." ohkab Rooba.

Hoolimata valusast poolfinaalikaotusest võib JYP õnnelik olla, et nii kaugele üldse jõuti - veel talve keskel oldi sügaval tabeli alumises pooles ning tiitlimõtetega hooaega alustanud meeskond oli vahepeal suisa kõige viimaste ridade peal.

"Rahule võib kindlasti jääda. Nii tugevas konkurentsis nagu on Liigas, on medal alati väga kõva saavutus," hindab Rooba. "Ja loomulikult meie "kasvulugu", kus olime detsembris täiesti põhjas ning ikkagi suutsime ennast lõpuks medalile mängida. See on kindlasti suur kordaminek."

23-aastase eestlase enda hooaega jäi varjutama eelmise kalendriaasta lõpus saadud peapõrutus, mis jättis mehe pealtvaatajaks väga pikaks ajaks.

"Eks mu kogu hooaega jääb ikkagi varjutama see peapõrutus. Olin siis audis, kui mängiti välja meeskonnasiseselt põhikooseisukohad ning teeniti treeneri usaldus," nendib hokimees ise. "Ma arvan, et lähtuvalt olukorrast võtsin ikkagi põhimõtteliselt maksimumi, mis mul sellest järelejäänud hooajast pärast vigastust võtta oli."

Kuigi play-off'i alguses sai Rooba JYP-i koosseisu küllaltki harva, siis poolfinaalseeria lõpus ja pronksimängus sai eestlane põllule juba tunduvalt enam, õigustades treeneri usaldust ka ühes mängus KalPa vastu kirja saadud kahe söödupunktiga. "Alguses treener usaldas vähem, lõpus selgelt rohkem. Ju siis teenisin iga mängitud mänguga järjest usaldust juurde."

Järgmisel hooajal jätkab Rooba kõigi eelduste kohaselt JYPi ridades - lepingut on mehel järel veel 1+1 aastaks.

Laupäeva õhtul liitus mees Eesti koondisega Belfastis, kus täna õhtul paneb matš Leeduga alguse MMi I divisjoni B-grupi turniirile.