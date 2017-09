Soome hokiliiga peab esimese võõrsilmängu jaanuaris Tallinnas

Soome hokiliiga teatas, et korraldavad esimese välismaal toimuva matši ning asukohaks valiti Tondiraba Jäähall Tallinnas.

Kodumeeskonnana mängib kohtumist Lahti Pelicans, kes võõrustab Tondirabas HPK-d. Hokimatš toimub 27. jaanuraril ning piletid lähevad müüki 13. septembril.

"Me oleme väga positiivselt meelestatud sellise ürituse üle. See, et liiga saab reklaami ka Soomest väljaspool on väga hea," ütles liiga direktor Arto I. Järvela.