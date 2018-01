Soome hokiklubi Pelicansi esindaja Delfile: me ei hakanud Jyväskylät Tallinnasse tooma vaid ühe mängija pärast

Foto: (c) Jiri Halttunen, JYP Jyväskylä

Järgmisel laupäeval, 27. jaanuaril leiab Tondiraba jäähallis aset Soome meistriliiga kohtumine Lahti Pelicansi ja Hämeenlinna HPK vahel. Delfi uuris asjaosalistelt, miks ei saanud Tallinnasse mängima tuua Robert Rooba koduklubi Jyväskylä JYP-i, kelle vastu oleks eestlastel oluliselt rohkem huvi.

Pelicansi tegevdirektor Tomi-Pekka Kolu avaldas, et mängule on müüdud 3500 piletit, enamus neist soomlastele. 6000 istekohaga tribüün loodetakse mängupäevaks siiski täis saada.

"Muidugi oleks suurepärane, kui Eesti mängija saaks selles mängus osaleda, kuid me peame ühtlasi silmas pidama, et mängijate lepingud muutuvad äärmiselt kiiresti ning seetõttu ei saanud me vastast valida vaid ühe mängija põhjal," ütles Kolu.

"JYP peab sel hooajal ka Meistrite liiga mänge ning nende mängijatel on niigi tihe reisigraafik. HPK on meie kohalik rivaal ning mängud nendega on alati intrigeerivad. Seetõttu olid nemad meie esimene valik."

Nagu Kolu jutust kõlama jäi, pärines idee esimest korda Soome liiga mäng välismaale viia just Pelicansilt. "Tahame olla oma innovatiivsete lahendustega teenäitajad, välismaal peetav kohtumine on just sedasorti ettevõtmine. Soovime pakkuda oma meeskonna poolehoidjatele midagi uut ja erilist ning samas tuua kohalikele hokifännidele tipptasemel jäähoki koju kätte,” rääkis ta.

Nii Pelicansi kui HPK meeskondade koosseisudesse kuulub palju huvitavaid tippmängijaid.

Pelicansi särki kannavad mitmeid Soomes väga tuntuid mängijaid – Jesse Saarinen, Antti Tyrväinen ja Jesse Mankinen on kõik kuulunud Soomes rahvuskoondisesse. Juha Leimu nimele kuulub läbi aegade kiireim kübaratrikk Liiga ajaloos ja tõenäoliselt ka maailmas. Eriti erakordseks teeb selle soorituse asjaolu, et Leimu puhul on tegemist kaitsemängijaga. 14. detsembril 2015 viskas Leimu kolm väravat vaid 44 sekundi jooksul.

Välismaalastest kuuluvad Stefan Lassen (Taani) ja Libor Sulak (Tšehhimaa) oma riikide rahvuskoondistesse. Sulakil on ka kehtiv leping NHL-i klubiga Detroit Red Wings, kuid ta mängib käesoleval hooajal Pelicansis laenulepingu alusel.

Samuti leidub Pelicansi meeskonnast paari aasta taguseid U20 maailmameisterid, kelleks on väravavaht Janne Juvonen ning ründajad Miska Siikonen ning Aleksi Mustonen.

Pelicansi antud hooaja resultatiivseim ja seetõttu kuldset kiivrit kandev Iikka Kangasniemi on üks Soome osavamaid jäähokimängijaid.

Pelicansi treeneriteks on tuntud paar Petri Matikainen ja Pasi Nurminen. Mehed on mõlemad maailmameistrid ja töötanud ka KHL-is. Nurminen on lisaks klubi suuromanik ja esimene soomlasest põhiväravavaht NHLi-is.

HPK tuntumate mängijate hulka kuuluvad maailmameister Janne Lahti, eelmisel suvel NHL-i drafti esimeses ringis valitud U18 maailmameister Kristian Vesalainen, U20 maailmameister Emil Larmi ja Soome rahvuskoondisest tuntud Ville Viitaluoma.