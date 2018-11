Slovakkia hokimängija suri kõigest 21-aastaselt

"See on kohutav uudis," vahendas portaal Sport.sk klubi peatreeneri Slavomir Chlebeci sõnu. "Kristian mängis alles reedel meie eest ning siis oli temaga kõik korras. Jäin veel ise noortetiimi treenima, kui kuulsin kohutavat uudist."

"Kuulsin, et ta kaotas pärast kohtumist kodus teadvuse. Ta turgutati üles, kuid Lunter suri haiglas," lisas Chlebec. "Võib-olla oli tegu insuldi või südamerabandusega, aga see on ainult minu arvamus. Lunter tegeles ka võitluskunstidega, võib olla seal peitub põhjus."

Lunter mängis Prešovi meeskonnas esimest hooaega ning oli senise 15 kohtumise jooksul saanud kirja kaks väravat.