Siim Liivik saab kauaoodatud debüüdi Eesti koondises teha juba mõne nädala pärast, ent küsimärgid tema kohal püsivad

Teiste seas on Eesti koondise koosseisus esmakordselt ka Austria klubis Klagenfurter leiba teeniv Siim Liivik. Eesti Jäähokiliidu juhatuse esimehe Rauno Parrase sõnul ei saa Liivik aga endiselt Eestit MM-turniiridel esindada.

Nelja-aastaselt perega Soome kolinud 30-aastasel Liivikul on küll Eesti kodakondsus, kuid ta on kunagi esindanud Soome U20 koondist, mistõttu ei luba Rahvusvaheline Jäähokiliit (IIHF) tal Eesti koondist esindada - eelnevalt tuleks tal neli ja pool aastat mõnes Eesti klubis mängida. Eesti hokiliit on üritanud Liivikule erandit taotleda, kuid seni pole jah-sõna tulnud.

"Selle teemaga ei ole veel kaugeltki korras. Rahvusvahelistel suurturniiridel ei saa ta endiselt Eestit esindada, aga sellele turniirile on ta valmis tulema. Meie jaoks on see väga oluline, et temasugune mängija on valmis tulema ja Eesti eest mängima," selgitas Parras.

Kuna Vilniuse turniiri näol pole tegemist ametliku tiitlivõistlusega, on koondise esindamise reeglid märksa leebemad.

"Ta on Eesti kodanik ja selles mõttes on kõik korras, aga tulenevalt rahvusvahelistest reeglitest ei saa ta MM-idel osaleda."

Parrase sõnul ei oska ta öelda, kas Liivik kunagi ka ametlikel turniiridel Eestit esindada saab. "See on pigem keeruline asi. Ma ei oska öelda - oleme omalt poolt IIHF-i pöördunud ja loodame, et tema küsimus võetakse arutlusse. Muud on keeruline öelda."