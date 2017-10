Sidney Crosby: ärge siduge Trumpi külastamist poliitikaga

NHLi jäähokiliiga valitsev meister Pittsburgh Penguins läheb täna täies koosseisus Valgesse Majja president Donald Trumpi vastuvõtule, kinnitas klubi peatreener Mike Sullivan.

Pittsburghi staar Sidney Crosby ütles, et sellist traditsioonilist hooajaeelset külaskäiku ei tohiks poliitikaga seostada.

"Minu silmis ei ole see poliitika. Loodetavasti see ka jääb nii. Oleme seal ka varem käinud. See on meeldiv kogemus, millel pole poliitikaga seost," märkis Crosby väljaandele Sportsnet.

Tänavu jääb Trumpil võõrustamata NBA meisterklubi Golden State Warriors, sest selle meeskonna staar Stephen Curry teatas, et ei soovi presidendiga kohtuda. Trump tühistas sellise avalduse järel oma küllakutse.