Sergei Makarov: hoki on alati väga põnev

Esmakordselt Tallinnas toimuva tänavahoki turniiri üheks aukülaliseks ja ka All Stars meeskonna juhendajaks on legendaarne jäähokimängija, mitmekordne olümpiavõitja ja maailmameister Sergei Makarov.

"Hoki on alati väga kaasakiskuv mäng, vahet pole, kas seda mängitakse jääl, asfaldil või mingil muul pinnal," ütles Makarov. "Seda enam, et Tallinnasse on tulemas terve rida edukaid tegevmängijaid Soomest ja nagu ma olen kuulnud, ka mitmed Eesti koondislased on lubanud kohal olla."

"Tallinnasse on mul alati olnud väga meeldiv tulla. Siin on suurepärane vanalinn, inimesed on viisakad ja loomulikult on väga tore kohtuda vanade sõpradega, näiteks endise korvpalluri Heino Endeniga."

Tänavahoki turniir Tallinna Vabaduse väljakul toimub 30. juunil ja 1. juulil, üritus on pealtvaatajatele tasuta.