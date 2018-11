Selgus Venemaa kõige populaarsem spordiala

Jäähoki vastu "tunnevad huvi" või "väga suurt huvi" 57% küsitletutest. Jalgpallil oli see näitaja 55%. Kolmandale kohale hääletati laskesuusatamine 45%-ga.

Jäähoki ülisuur populaarsus pole sugugi üllatav, sest Venemaal tegeleb selle spordialaga koguni 26,4 miljonit inimest. Ala populaarsust on kasvatanud ka rahvuskoondise suur edu. Viimase kümne aasta jooksul on Venemaa meeskond võitnud maailmameistrivõistlustelt kaheksa medalit, tänavu krooniti venelased ka olümpiavõitjaks.

Nielsen Sports küsitles uuringu käigus 4400 inimest vanuses 16 kuni 65 aastat.