Selgus Eesti U18 noortekoondise lõplik koosseis koduseks MM-iks

Eesti jäähokikoondise peatreener Spiros Anastasiadis nimetas Eesti U18 noortekoondise lõpliku koosseisu pühapäeval Tallinnas algavaks MM-turniiriks.

Pühapäeval algab Tallinnas, Tondiraba jäähallis IIHF U18 MM-i II divisjoni A-grupi turniir, kus Eesti koondisele pakuvad konkurentsi Suurbritannia, Leedu, Austraalia, Lõuna-Korea ja Poola koondised. Turniiri võitja pääseb uueks hooajaks U18 MM- I divisjoni B-gruppi, viimane langeb astme võrra madalamale.

Eesti koondise mängud on nähtavad Delfi TV vahendusel.

VÄRAVAVAHID

1 – Christopher-Kullervo JÕGI (16.06.2000) – KJT Haukat Kerava (FIN)

20 – Dmitri ROVDA (05.04.2001) – Narva PSK

25 – Oliver SOOVIK (29.01.2000) – Halmstad HF (SWE)

KAITSJAD

2 – Hendrik-Paul LAOSMA (20.04.2000) – Lennoxville BCS Bears (CAN) “A”

4 – Aleksander EBBER (16.07.2001) – KJT Haukat Kerava (FIN)

5 – Deniss ŠAŠKIN (16.03.2000) – KJT Haukat Kerava (FIN)

7 – Dilan SAVENKOV (06.08.2001) – New Jersey Hitmen (USA)

8 – Ivan ŠELKOV (27.04.2000) – Nynäshamns IF (SWE)

14 – Artjom MEDVEDJEV (07.01.2001) – Narva PSK

21 – Jegor KULIKOV (19.04.2001) – Tallinna HC Vipers

23 – Artjom ANUFRIEV (19.02.2001) – KJT Haukat Kerava (FIN)

RÜNDAJAD

6 – Kristofer JÕGI (06.03.2000) – Jokerit Helsingi (FIN)

9 – Rasmus KIIK (18.11.2000) – TPS Turku (FIN) “C”

10 – Andrei RAE (21.04.2000) – Nynäshamns IF (SWE)

12 – Robin Harly MÜRKEL (25.01.2002) – Helsingin IFK (FIN)

13 – Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – Narva PSK

15 – Jegor NEVZOROV (09.03.2000) – Narva PSK

16 – Artur MOTSKEVITŠUS (31.03.2000) – Tallinna HC Vipers

17 – Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Karhu-Kissat Helsingi (FIN)

18 – Jegor ROMANOV (08.05.2000) – Tallinna HC Vipers

19 – Artemi ALEKSANDROV (28.08.2000) – Nynäshamns IF (SWE) “A”

22 – Alex MOROZOV (28.06.2000) – 1928 KTH Krynica (POL)

24 – Artjom KUZMINOV (01.11.2000) – Tallinna HC Vipers

Peatreener: Spiros ANASTASIADIS

Abitreener: Ilja KIRITŠEVSKI

Abitreener: Toivo SUURSOO

Väravavahtide treener: Janne PEKKARINEN

Mänedžer: Jüri ROOBA

Hooldaja: Christian ADAMI

Füsioterapeut: Oliver PAPP

EESTI KOONDISE MÄNGUDE AJAKAVA

Pühapäeval, 1. aprillil kell 20 Eesti – Suurbritannia

Esmaspäeval, 2. aprillil kell 20 Eesti – Leedu

Kolmapäeval, 4. aprillil kell 20 Eesti – Austraalia

Reedel, 6. aprillil kell 20 Eesti – Lõuna-Korea

Laupäeval, 7. aprillil kell 20 Eesti – Poola

Laagri raames kohtub Eesti koondis täna kell 20.10 Tondiraba jäähallis Suurbritannia eakaaslastega.