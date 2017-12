Rootsi koondise väravavaht võrdles Venemaad ja Valgevenet: ühed elavad prügi keskel, teised mitte

Valgevenes Minski Dinamos jäähokit mängiv Rootsi koondise väravavaht Jhonas Enroth leiab, et Valgevene pealinn on märksa puhtam kui Venemaa suured linnad.

"Tegelikult on Valgevene pealinna olukord parem, kui ma ette kujutasin. Ma polnud varem Minskis käinud ja teadsin vähe," rääkis Enroth, vahendab Gazeta.ru.

"Mõtlesin, et siin on kõik sarnane Venemaale. Mõnes mõttes nii ongi, aga mitte päris. Kahe riigi vahel siiski on erinevus. Nimelt on Minskis kesklinn puhas, prügi ei ole. Kesklinn jätab siin väga sümpaatse mulje," sõnas 2013. aastal Rootsi koondisega maailmameistriks tulnud väravavaht.

Seitse hooaega NHLis mänginud Enroth liitus Dinamoga tänavu suvel, kui lõppes tema leping Anaheim Ducksiga.