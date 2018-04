Rootsi jäähokikoondis mälestab lahkunud Aviciit ilusa žestiga

Algaval hokiturniiril tuleb rootslastel vastu astuda Venemaa, Tšehhi ja Soome koondistele.

"Mängime soojenduse ajal vaid Tim Berglingi muusikat. Puhka rahus, Tim," teatas Rootsi Jäähokiliit Twitteris.

28-aastane Bergling leiti surnuna oma hotellitoast Omaanist 20. aprillil. Surma põhjus ei ole veel teada.

Hur många omklädningsrum har inte förgyllts av hans musik? VM-förfesten börjar på torsdag och Tre Kronor vill stämma in i hyllningskören till Tim Bergling. Under hela Sweden Hockey Games spelar vi bara Avicii under vår uppvärmning. Vila i frid, Tim. #avicii pic.twitter.com/WrutPT1jLv

— Tre Kronor (@Trekronorse) April 23, 2018