Rootsi hokiklubi Crownsi uks on avatud ka Eesti mängijatele

Kontinentaalse jäähokiliiga (KHL) ambitsioonikatest projektidest on siinmail kuuldud varemgi. Mäletate Tartu Big Diamondsit või HK Ilvest? Esimene ettevõtmine läks rahapuudusel lörri, teisest pole ligi aasta aega enam midagi kuulda olnud. Nüüd on pildile tulnud uued üritajad Rootsist eesotsas 1970-ndatel ja 1980-ndatel sealses kõrgliigas mänginud 60-aastase Leif R. Carlssoniga, kes on loodava klubi Crowns tulevaseks baasiks valinud Tondiraba jäähalli.