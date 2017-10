Rõõmusõnum: Jaromir Jagr sai lõpuks NHL-ist lepingu!

Tšehhi hokilegend Jaromir Jagr pidi küll kuid ootama, kuid sai lõpuks, vahetult enne hooaja algust, NHList lepingu: uuel hokiaastal esindab ta Calgary Flamesi.

Tegu on Jagri üheksanda erineva NHL-i meeskonnaga, kuid alles esimest korda mängib ta mõnes Kanada tiimis. "Kanadas mängimisel on omad plussid ja miinused. Fänne ei saa siin petta - nad saavad kohe aru, kui sa halvasti mängid," rääkis Jagr.

Samal ajal tunnistas mees, et ülisuure tõenäosusega on tegu tema viimase aastaga suures hokis. "99,9 protsenti on see nii."

Veebruaris 46-aastaseks saav Jagr veetis kogu suve vabaagendina - ükski NHLi tiim ei soostunud esialgu legendile lepingut pakkuma. "Ma ei oleks uskunud, et NHLis töö saamine nii raskeks võib osutuda."

Profikarjääri juba 1988. aastal (!) alustanud Jagr teeb sel aastal kaasa seega oma 30. hooajal.

Flames alustas oma hooaega läinud ööl 0:3 kaotusega Edmonton Oilersile. Jagr kohtumises veel kaasa ei teinud.