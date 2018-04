Rooba: see tiim väärinuks enamat kui pronks

Eesti jäähokikoondis kaotas MM-i I divisjoni B-grupi turniiri otsustavas mängus Leedu koondisele 1:4, jäädes võõrustajamaa ning Jaapani järel kokkuvõttes kolmandale kohale.

"Kui oled millelegi nii lähedal, siis alati tahaks enamat. See meeskond, võin südamest öelda, vääris enamat kui see pronks," tunnistas Robert Rooba pärast mängu ERR-ile.

"Aga loomulikult oleme väga uhked selle medali üle, see on väga suur asi Eesti hokile, sellele meeskonnale, kogu treenerite tiimile. Arvan, et anname paar päeva olla ja siis see pronks tundub veel parem. Aga jah, arvan, et oleksime sellelt turniiril väärinud vähemalt hõbedat. Aga need on need oleksid. Kokkuvõttes võibki öelda, et suurepärane turniir kogu meeskonnalt, olen südamest tänulik igale mehele selles tiimis, see oli tõesti midagi suurepärast."