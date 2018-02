Rooba: see ei ole ainult minu, vaid kogu Eesti hoki võit

Eesti koondislasest Robert Roobast sai teisipäeval esimene eestlane, kes tulnud jäähoki Meistrite liiga võitjaks.

"Loomulikult on see ilmselt kõige suurem asi, mis ma olen elus võitnud," kinnitas Rooba pärast võidukat finaali ERR-ile. "See on väga tähtis, väga suur. Ausalt öeldes pole praegu selle kohta sõnu."

"Suur aitäh ja tervitused emale-isale, kindlasti ka kõigile sõpradele, toetajatele, endistele treeneritele ja mängukaaslastele. See võit ei ole ainult minu võit, see on ka Eesti hoki võit. Suur tänu ja kummardus kõigile, töö jätkub."

Jyväskyläst sai esimene Soome klubi, mis tulnud Meistrite liiga võitjaks. Kolmel varasemal korral võidutsesid Rootsi meeskonnad. "Seda teavad kõik hokisõbrad väga hästi, kui suur on Rootsi ja Soome rivaliteet ning kui tähtis kogu Soome hokile see võit oli; kui tähtis oli tõestada, et Soome liiga ei ole nõrgem kui Rootsi liiga; kui tähtis oli tõestada, et Soome klubihoki ei jää Rootsi klubihokile alla.

