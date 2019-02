Rooba andis JYP-i võidumängus resultatiivse söödu

JYP viskas juba esimesel kolmandikul kolm väravat, kui kahel korral oli täpne Jake Newton, ühe tabamuse sai kirja Eric Perrin. Teisel kolmandikul viskas Artturi Toivola ühe värava Pelicansi eest tagasi, ent Newtoni kolmas tabamus tegi teise kolmandiku lõpuks seisu 4:1.

Viimasel kolmandikul viskasid JYP-i eest väravad Jarkko Tuppurainen ja Jarkko Immonen, kusjuures viimasele tabamusele andis resultatiivse söödu Robert Rooba. 6:2 lõppseisu vormistas Pelicansi mängumehe Jesse Yloneni tabamus.

47 kohtumisega 23 võitu saanud JYP hoiab 15 meeskonna seas 10. ehk viimast play-offi viivat kohta. 14 väravat visanud Rooba on üks meeskonna resultatiivseimaid mängijad, temast enam on suutnud vaid Eric Perrin (15). Lisaks on Rooba andnud seitse resultatiivset söötu.

Järgmises voorus kohtub JYP lähikonkurendi Vaasani Spordiga.