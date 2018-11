Robert Rooba pikendas JYP-iga lepingut

25-aastane Rooba jääb JYP-i ridadesse 2021. aasta kevadeni. Klubiga liituvad lisaks Roobale kaitsjad Nolan Yonkman ja Oscar Eklund, kes sõlmisid meeskonnaga kahekuulise lepingu.

"Robert annab meie meeskonnale juurde palju energiat," sõnas JYP-i spordidirektor Jukka Holtari. "Rooba on juba suurepärane mängija, kuid ta on veel eas, kus suudab edasi areneda. JYP on õnnelik, et ta meiega lepingut pikendas. Mitmed klubid oleksid temast huvitatud."

Rooba on käimasoleval hooajal visanud Soome liigas JYP-i eest kuus väravat ja andnud ühe resultatiivse söödu. Lõppenud hooajal võideti klubiga Meistrite Liiga karikas.